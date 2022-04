Nog meer zonnig lenteweer op komst met Pasen

Komende vrijdag, op Goede Vrijdag, krijgen we nog te maken met een enkele bui, maar daarna lijkt de kans op regen verkeken. De kans op neerslag blijft klein en als je paaseieren gaat zoeken hoef je geen rekening te houden met een nat pak.



Tijdens eerste en tweede paasdag schijnt de zon geregeld. Het warmt op beide middagen op tot 13 graden op de Waddeneilanden tot 16 à 17 graden in het zuiden van het land. ,,De windrichting is de grootste onzekerheid in de verwachting. Bij een noordoostelijke wind valt de maximumtemperatuur een paar graden lager uit, terwijl de temperatuur met een zuidoostelijke windrichting zelfs nog richting 20 graden kan oplopen", meldt meteoroloog Roosmarijn Knol van Weerplaza.

's Nachts kan de temperatuur vooral landinwaarts nog wel dalen richting vriespunt. De ochtenden zijn dan ook aan de frisse kant. Knol: ,,Een paar uur later is het door de zon al flink opgewarmd en wordt het een stuk aangenamer.”

Bel warme lucht uit Noord-Afrika

De lente keerde vandaag weer terug, dankzij een bel warme lucht die uit Noord-Afrika naar ons toe wordt geblazen. Morgen en woensdag wordt het in een groot deel van Nederland 20 graden of meer. Met name woensdagmiddag is er zelfs kans op 22 tot 23 graden in delen van Brabant, Limburg en in het oosten. ,,Bij weinig wind en een vrij hoge luchtvochtigheid zal het dan ineens ronduit warm aanvoelen", meldt weerman Wouter van Bernebeek. ,,Daarbij schijnt de zon geregeld, al oogt de lucht zeker niet strakblauw. Gedurende de hele periode trekken namelijk ook velden met sluierbewolking over ons land. Van tijd tot tijd kunnen die sluiers dik genoeg zijn om de zon enigszins af te schermen.”

Neerslag wordt er in ieder niet verwacht en de kans is groot dat het morgen al tot een officiële warme dag komt. Daarvoor moet in De Bilt ten minste 20,0 graden bereikt worden. ,,Daarmee zou de eerste warme dag van dit jaar ook ‘landelijk’ een feit zijn!”

Koufront

Woensdag nadert een koufront dat meer bewolking met zich mee brengt en woensdagavond of in de nacht naar donderdag kan leiden tot enkele fikse buien, mogelijk met onweer. ,,Het westen en noorden van Nederland houden het overigens vrijwel zeker droog, omdat het koufront daar ‘geruisloos’ passeert", aldus Van Bernebeek.

Een addertje onder het gras is eventueel een nieuwe wolk met Saharastof. Momenteel woeden er weer enkele stormen in Noord-Afrika, waardoor een flinke hoeveelheid stof uit de woestijn de lucht in geslingerd wordt. Vooral tussen dinsdagavond en woensdagochtend maken we een goede kans om een ‘veeg’ ervan mee te krijgen.

Overigens lijkt dat Saharastof bij ons dit keer niet op de grond terecht te komen. Begin maart viel wat lichte regen tijdens de passage van het Saharastof en toen resulteerde dat in een laagje bruin stof op daken, zonnepanelen en auto’s. Dat blijft ons ditmaal hoogstwaarschijnlijk bespaard. Woensdagavond, wanneer de kans op een bui dus toeneemt, is vrijwel al het Saharastof namelijk alweer uit de lucht verdwenen.

Pasen door de jaren heen Het weer tijdens de paasdagen verschilt van jaar tot jaar enorm. Dat komt uiteraard mede doordat Pasen elk jaar op een andere datum valt. De vroegste Pasen valt op 22 maart en op zijn laatst kan Pasen op 25 april vallen. ,,Paasdagen met elkaar vergelijken wat betreft weer is dus niet helemaal eerlijk", geeft Roosmarijn Knol toe.



Tijdens de paasdagen in 2011 was het bijvoorbeeld zomers warm. Op 24 april werd het in De Bilt 26 graden. Tijdens de Pasen van 2013 was het een stuk kouder. Op 31 maart 2013 werd het in De Bilt niet warmer dan 4,3 graden. Ook is vorst met Pasen niet bijzonder. Sinds 1901 vroor het op twintig paaszondagen, dus iets minder dan één op de vijf paaszondagen sinds 1901.

Stormen kan het ook met Pasen. In 2016 kwam het tot zware windstoten op veel plaatsen. Tijdens de Pasen van 2008 (24 maart) sneeuwde het daarentegen weer op verschillende plaatsen. In het uiterste zuidwesten van het land lag er tijdens de ochtenduren een sneeuwdek van maar liefst 11 centimeter, ook elders in het land lag er tijdens de eerste ochtendhelft een laagje sneeuw. In 2020 hadden we een duidelijke tweedeling in het paasweekend. Waar we eerste paasdag nog een warme dag met een maximumtemperatuur boven de 20 graden hadden, kelderde deze temperatuur tweede paasdag naar zo’n 10 graden. Doordat de wind, die aanvankelijk uit Frankrijk kwam, draaide naar het noorden kon de temperatuur ineens fors omslaan.

We hebben momenteel een lenteachtige aanloop naar Pasen: