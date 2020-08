Nog nooit zoveel drinkwater gebruikt: ‘Nu zuinig zijn, anders is voorraad op’

Er is in Nederland nog nooit zo veel drinkwater verbruikt als de afgelopen dagen. De Nederlandse waterbedrijven roepen iedereen op zuinig te zijn. Ook de veiligheidsregio's roepen op alert te zijn.

De waterbedrijven willen dat klanten stoppen met tuinen sproeien, zwembadjes vullen en auto’s wassen. Daarnaast moet iedereen kort douchen en alleen ‘s nachts de wasmachine inschakelen. Volgens de bedrijven is er nooit eerder zo veel drinkwater gebruikt op hete dagen. Zij noemen als voornaamste reden dat heel veel Nederlanders op dit moment vanwege de coronacrisis thuis zijn of op vakantie in eigen land. ,,Iedereen moet heel zuinig omgaan met drinkwater, anders raakt de dagelijkse voorraad op”, waarschuwen zij.

Lees ook PREMIUM Wat gebeurt er in ons lichaam bij extreme hitte? Lees meer

De waarschuwing geldt voor Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Limburg. Alle drinkwaterbedrijven in deze provincies roepen mensen op om geen tuinen te sproeien en geen grote opzetzwembaden te vullen. ,,Een groot zwembad in de tuin vraagt 2500 liter water. Ter vergelijking: een bad vullen kost 120 liter water en bij het douchen wordt 65 liter water verbruikt”, aldus drinkwaterbedrijf Vitens.

Grondwater

Bedrijven die drinkwater maken uit grondwater, zoals Vitens en Waterbedrijf Groningen, hebben daarvoor een vergunning. Ze mogen niet meer water oppompen dan vergund, want daardoor zou onherstelbare schade in de diepe ondergrond ontstaan. Bedrijven als het Zuid-Hollandse Dunea en Evides hebben om die reden nog geen acute leveringsproblemen, want die bedrijven gebruiken rivierwater voor de waterproductie.

De drinkwaterbedrijven kunnen bijvoorbeeld sproeien van de tuin niet echt verbieden. Dat moet de minister van Waterstaat en Infrastructuur doen. Het RIVM heeft vorig jaar voor het ministerie uitgezocht hoe andere landen omgaan met drinkwaterbeperkingen en dat vertaald naar Nederland. Het is volgens het RIVM mogelijk om ook voor Nederland trapsgewijs paal en perk te stellen aan het drinkwatergebruik in extreme omstandigheden. Maar daarvoor is nog veel overleg nodig over onder meer handhaving en bevoegdheden. Het ministerie komt naar verwachting eind van dit jaar met een voorstel.

Verbruik

Vitens voorziet 5,8 miljoen huishoudens in vijf provincies van drinkwater. Sinds donderdag, de eerste warme dag, wordt er 30 tot 50 procent meer drinkwater verbruikt, aldus het bedrijf. Gewoonlijk is 1 miljard liter water per dag voldoende om iedereen van drinkwater te voorzien, maar de afgelopen dagen was al 1,3 tot 1,5 miljard liter nodig.

De grote waterbedrijven Vitens en BrabantWater riepen mensen ook dit weekend al met klem op minder drinkwater te verbruiken. Vitens waarschuwde dat de waterdruk in een deel van Nederland sterk kon verminderen of zelfs helemaal kan wegvallen. Vooralsnog lijkt dat nog nergens het geval. De dringende oproep van Vitens geldt voor het hele werkgebied, maar vooral voor de provincies Gelderland en Overijssel.

Vitens geeft 10 tips om water te besparen: 1. Sproei alleen als het echt nodig is en doe dit voor 07.00 uur ’s ochtends of na 22.00 uur ’s avonds.

2. Zorg dat het water in een groot (opzet)zwembad wordt gezuiverd in plaats van ververst

3. Douche zo kort mogelijk

4. Gebruik ook in de zomer een regenton

5. Kies voor watervriendelijke spelletjes voor de kinderen

6. Kies voor een waterbesparende douchekop

7. Gebruik de spoelonderbreker op het toilet

8. Draai de kraan dicht tijdens het tandenpoetsen

9. Vervang lekkende en druppelende kranen

10. Kies voor de waterbesparende wasstraat

Naomi, woordvoerder van het Rode Kruis, geeft een aantal tips om je werkdag thuis zo koel mogelijk door te komen: