Nog steeds kans op achterhalen vermisten Watersnoodramp: ‘Tijd dringt echt’

,,De tijd dringt nu echt”, zegt Hans Geldof, forensisch onderzoeker bij de politie Zeeland-West-Brabant. Hij doet een dringende oproep aan families waarin nog altijd mensen sinds de Watersnoodramp zijn vermist. ,,Het kan nog steeds. Als er binnen die familie nog ouderen zijn die bereid zijn om dna af te staan, dan geeft dat weer hoop. We kunnen die kans nog pakken, voordat het te laat is.”

In de podcast ‘De vermisten van ‘53' gaan we in op het leed van de nabestaanden van 105 slachtoffers die nooit werden geïdentificeerd. Dankzij dna-onderzoek kan dat misschien nu wel, maar de tijd dringt. Luister hieronder naar de eerste aflevering uit de podcast. Het verhaal gaat daarna verder.

Zijn pleidooi wordt ondersteund door Carla van Dongen, dna-verwantschapsdeskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). ,,Ik zou iedereen van harte willen oproepen om mee te doen. Ook al is het niet voor jezelf, dan misschien voor andere mensen binnen de familie, die toch willen weten waar die vermiste persoon is gebleven. Doe het dan voor hen, zodat iedereen die op een begraafplaats ligt, ook een naam krijgt.”

Familieleden van vermisten van de Watersnoodramp die alsnog willen meedoen aan het dna-onderzoek kunnen zich melden bij het Watersnoodmuseum (0111-644382) of per e-mail via aanmelden.communicatie.zeeland-west-brabant@politie.nl.

Tientallen naamloze graven

De Watersnoodramp eiste zeventig jaar geleden volgens de officiële cijfers 1836 slachtoffers in vooral Zeeland en Zuid-Holland. Van hen zijn er nog altijd 105 nooit teruggevonden. Wel zijn er tientallen naamloze graven uit die periode bekend. Het gaat om mensen die destijds niet zijn geïdentificeerd.

In 2013 en 2014 zijn in Zeeland in totaal 31 van deze graven geopend, nagenoeg allemaal op Schouwen-Duiveland. Daarbij zijn dna-sporen veiliggesteld. Tegelijkertijd konden familieleden van vermisten dna afstaan. In drie gevallen leverde dat een ‘match’ op en kregen anonieme slachtoffers hun namen terug.

Quote Ik hoop dat zij hun aarzeling achter zich laten, want de kans dat we iemand terugvin­den is er zeker Hans Geldof, Forensisch onderzoeker politie

Lang niet alle nabestaanden waren destijds, om uiteenlopende redenen, bereid om dna af te staan. Geldof en Van Dongen hopen dat inmiddels meer mensen bereid zijn dat te doen. ,,Ik hoop dat zij hun aarzeling achter zich laten en zich alsnog melden. Dus verspreid dat nieuws naar je opa en oma of naar je vader en moeder, want de kans dat we iemand terugvinden is er zeker. Die 105 mensen missen we nog steeds.”

Volledig scherm De begraafplaats in Nieuwerkerk. In de graven die apart liggen (zoals die linksonder) met een steen zonder opschrift, liggen mensen van wie de identiteit (nog) niet is vastgesteld. In de overige graven liggen mensen van wie de identiteit wel bekend is, maar er zijn ook graven waar wel een naam op staat, maar die geen lichaam bevatten omdat die persoon nooit gevonden is. © Marieke Mandemaker

Dna-technieken worden steeds beter

Wat ook meespeelt is dat de dna-technieken steeds beter worden, wat zorgt voor meer kans op succes. Daarnaast is Geldof bezig om te kijken of er elders in het land, vooral langs de kust, nog naamloze graven kunnen worden getraceerd en geopend.

Geldof en Van Dongen doen hun oproep in de vijfdelige podcastserie De vermisten van ’53, die PZC en AD lanceren. Vanaf vandaag zijn de eerste twee afleveringen te beluisteren.

