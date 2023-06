Noodbevel in Den Haag om tractoren in de stad tegen te houden, boeren trekken snelweg A28 op

Na bijna een jaar praten, pakken boeren donderdag hun tractoren weer om in Den Haag te protesteren. Ze willen een signaal afgeven aan het kabinet, dat na het klappen van het landbouwakkoord zelf met toekomstplannen voor de agrarische sector komt. Vandaag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het landbouwakkoord.

Boeren willen om 12.00 uur in Den Haag zijn, wanneer het programma op een nog altijd onbekende locatie begint. Vanuit het oosten van het land is geprobeerd met tractoren de A1 op te rijden, maar dat kon de politie bij Bathmen voorkomen. Op de A28 lukte het een groep boeren wel. Daar rijdt een groep van volgens Rijkswaterstaat twintig tot veertig tractoren richting Amersfoort en daarna waarschijnlijk door naar de Randstad.

Rijkswaterstaat hoopt dat de politie hen van de snelweg kan afhalen, omdat ze een gevaar kunnen vormen voor ander verkeer. De wegbeheerder waarschuwt automobilisten ondertussen om op te passen. ,,Het is een onderbroken stoetje, en ze rijden vooral rechts. Maar de extra reistijd voor het overige verkeer is wel opgelopen", zegt woordvoerder Suzanne Maas. Met camera's en geïnstrueerde weginspecteurs houdt Rijkswaterstaat de andere snelwegen in de gaten. Als er aanwijzingen zijn dat daar ook tractoren de weg op gaan, wordt de politie ingeschakeld.

Noodverordening

De demonstratie is niet aangemeld bij de gemeente Den Haag, maar dankzij de vele berichten vooraf weet Den Haag waar het rekening mee moet houden: honderden demonstranten en hun voertuigen. Farmers Defence Force verwacht ‘duizenden mensen', zei voorman Mark van den Oever eerder. In de vroege ochtend is het nog rustig in de stad. Ook de politie-inzet lijkt nog beperkt. Wel zijn voorbereidingen getroffen met bijvoorbeeld shovels bij de Tweede Kamer.

Programma

FDF heeft bekendgemaakt dat het protest om 12.00 uur begint, maar houdt de locatie geheim. Maar ‘personen die met tractoren en zware voertuigen actie willen voeren in Den Haag zijn niet welkom‘, meldt de gemeente donderdagochtend duidelijk. De politie meldt dat er drie trekkers vanaf de Brouwersgracht in Den Haag zijn ‘verwezen naar een parkeerlocatie'.

Het programma van de boeren is wel bekend. Er zijn toespraken van onder meer Kamerleden Caroline van der Plas, Wybren van Haga en Pepijn van Houwelingen, en bestuurders van FDF. Ook krijgen de boeren op de locatie de kans om het debat te volgen op schermen. Rond 17 uur moet het programma afgelopen zijn.

Volledig scherm Onder begeleiding van de politie rijdt een grote groep boeren vanuit het noorden over de A28 in de richting van Zwolle. © Persbureau Meter

Telefoonnummers gedeeld

Onder andere politici heerst inmiddels woede over een oproep van Van den Oever. Die deelde online telefoonnummers van CDA’ers, met het verzoek hen te bellen over de ‘morele plicht’ die ze zouden hebben richting boeren. Volgens Tweede Kamerlid Eline Vedder krijgt zij sindsdien ‘non stop telefoon en appjes met advies’.

Partijleider Wopke Hoekstra noemt de actie ‘verwerpelijk en onacceptabel’. Onenigheid hoort bij de democratie zegt de CDA-voorman en minister, ‘maar nummers openbaar maken om mensen te intimideren, gaat alle grenzen van fatsoen voorbij. Stop daarmee’.

