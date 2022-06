Noodklok om oplopende wachttijden voor asielzoekers, ‘mentale problemen nemen toe’

Dat schrijft VluchtelingenWerk Nederland in een brandbrief aan de Tweede Kamer, waarin de organisatie de noodklok luidt. ‘Honderden asielzoekers verblijven al meer dan zes maanden in stapelbedden in een noodopvang maar hebben nog geen eerste gesprek gehad met de IND. Zij hebben het gevoel in een donkere tunnel zonder perspectief te leven’, schrijft de hulporganisatie. Duizenden anderen hebben wel een eerste gesprek gehad, maar wachten nog op een volgende afspraak.

Immigratiedienst IND kampte in 2020 al met een grote achterstand bij het afwerken van asielaanvragen. Nadat een speciale taskforce werd opgericht, verdween die achterstand. Begin dit jaar werd zelfs in 92 procent van alle aanvragen binnen zes maanden een beslissing genomen. De afgelopen maanden lukte dat steeds minder vaak. Inmiddels wordt nog in 64 procent van de aanvragen op tijd een beslissing genomen, zo blijkt uit cijfers van de IND. VluchtelingenWerk vreest dat dat percentage de komende maanden nog verder zal dalen.

Quote Op verschil­len­de noodop­vanglo­ca­ties hebben bewoners al gedreigd om in hongersta­king te gaan als ze niet geïnfor­meerd zouden worden over de stand van zaken Evita Bloemheuvel, VluchtelingenWerk

,,De onzekerheid maakt heel veel los bij mensen, dat merken we op alle locaties. Mensen weten niet waar ze aan toe zijn omdat ze geen informatie krijgen. En als ze de IND proberen te bellen, staan ze lang in de wacht of komen ze er überhaupt niet doorheen’’, stelt woordvoerder Evita Bloemheuvel. ,,Op verschillende noodopvanglocaties hebben bewoners al gedreigd om in hongerstaking te gaan als ze niet geïnformeerd zouden worden over de stand van zaken. Op een locatie in Limburg verblijven 100 mensen: 96 Syriërs en 4 Irakezen. En uitgerekend de 4 Irakezen krijgen al wel leefgeld en hebben een datum voor een gesprek met de IND. De rest wacht daar nog op. Dat soort dingen zorgt voor onrust.’’

De IND meldde eerder deze maand zelf ook dat de wachttijden voor asielzoekers oplopen. ,,De IND loopt bij steeds meer aanvragen aan tegen de grenzen van de uitvoerbaarheid. Het kost meer tijd om een aanvraag te behandelen, dossiers worden omvangrijker’’, stelde de dienst in haar Stand van de Uitvoering. Ook kampt de dienst met een personeelstekort.

Meer asielzoekers

Daar komt bij dat het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt sinds enkele maanden stijgt. De afgelopen twee jaar kwamen er minder mensen naar Nederland omdat de wereld op slot zat door de coronapandemie. Nu de meeste reisrestricties zijn vervallen, is er een inhaalslag aan de gang. Zo kunnen gezinsleden van een asielzoeker die in Nederland al een verblijfsvergunning heeft gekregen nu weer makkelijker hierheen komen. In de eerste vijf maanden van dit jaar deden 16.000 mensen een asielaanvraag in Nederland. Uit cijfers van de dienst blijkt dat de doorlooptijd van een dossier in de Algemene Asielprocedure in januari nog 19 weken was, inmiddels is dat opgelopen tot 28 weken.

De immigratiedienst kondigde ook aan minder vaak in beroep te gaan als een rechter, tegen de beslissing van de IND in, toch een verblijfsvergunning toekent aan een vreemdeling. ,,We kijken kritischer naar wanneer we doorprocederen.’’ Ook dat heeft te maken met de grote stapel dossiers die nog ligt te wachten.

Structurele oplossing

VluchtelingenWerk roept de IND op langs alle (nood)locaties te gaan en daar goede uitleg te geven over de wachttijden en de vooruitzichten. ,,Nu doen wij dat maar op sommige locaties, dat is niet de juiste manier’’, stelt de woordvoerder. ,,Daarnaast zou staatssecretaris Van der Burg het probleem met de achterstanden nu structureel moeten oplossen.’’

Het wachttijdenprobleem komt nog bovenop het opvangprobleem. Door een groot tekort aan opvangplekken worden duizenden asielzoekers al maandenlang opgevangen in noodlocaties als sporthallen of evenementhallen. Ze verblijven daar met tientallen of honderden mensen tegelijk in grote ruimtes met nauwelijks privacy.

‘Ik zie mensen om me heen depressief worden’ Er zijn elke dag wel ‘moeilijke momenten’. ,,Momenten waarop je je familie mist. Momenten waarop je zo graag verder wilt met je leven.’’ In december vorig jaar kwam Achmed* (30) uit Syrië in Nederland aan. Eerst verbleef hij een tijdje met 120 anderen in een tent op het terrein van aanmeldcentrum Ter Apel, daarna werd hij overgeplaatst naar een noodopvang: een boot in de Maashaven in Rotterdam. Er wonen nog 70 andere asielzoekers op het schip. Achmed had in februari een eerste gesprek met de IND. Sindsdien wacht hij op een tweede gesprek. Daar heeft hij nog geen datum voor gekregen. ,,Ik begrijp de situatie, ik begrijp dat er een achterstand is omdat de IND te weinig mensen heeft en er wel veel asielzoekers komen. En ik ben blij dat ik in Nederland ben. Het is hier veilig en veel Nederlanders helpen ons. Maar tegelijk willen we verder. Studeren, werk zoeken. En we weten ook dat áls er een beslissing is genomen over een verblijfsvergunning het volgende probleem al wacht: het tekort aan woonruimte.’’ Het zorgt voor storm in zijn hoofd. ,,Om me heen zie ik mensen echt depressief worden. Ik doe zelf veel vrijwilligerswerk, onder meer bij een buurthuis. Zo vul ik mijn tijd, want als je niet bezig bent, groeien de problemen in je hoofd.’’ *Omdat Achmed nog familie heeft in Syrië wil hij zijn achternaam niet gepubliceerd hebben. Zijn naam is wel bij de redactie bekend.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: