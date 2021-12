Noodkreet politiebond: ME moet beter bewapend worden door onrust in samenleving

Politiemensen krijgen volgens de vakbond steeds vaker te maken met gewelddadige escalaties, waarbij handhaving van de wet en openbare orde ‘een buitengewoon grote opgave wordt’. Dit vergt volgens agenten op straat, die naar eigen zeggen zwaar onder druk staan door onderbezetting en bezuinigingen, meer en andere inspanningen.



De vrees is dat de huidige onrust in de samenleving naar verwachting niet snel afneemt, deels vanwege de coronacrisis. Om die reden moeten agenten beter voorbereid zijn op eventuele toekomstige escalaties. Vakbond ACP pleit daarom onder andere voor het uitbreiden van de Mobiele Eenheid en daarbij behorende onderdelen zoals politieruiters en de hondenbrigade. ‘Bij de vorming van de Nationale Politie is fors gesneden in de omvang van de ME, maar inmiddels is duidelijk dat de vraag om inzet van de ME in het hele land toeneemt’, legt ACP uit.