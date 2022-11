Noodkreet voogden: Veiligheid jonge asielzoekers in gevaar door opvangcrisis

De veiligheid van alleenstaande minderjarige asielzoekers in Nederland komt door de opvangcrisis steeds verder in de knel. ,,We kunnen niet meer de zorg leveren die we willen en moeten leveren", zegt voogdijinstelling Nidos, in een noodkreet.

Zelden kwamen er zoveel kinderen en jongeren vanuit oorlogsgebieden moederziel aan in Nederland. De teller staat tot en met september al op 2706 asielaanvragen van zogenoemde alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers). Dat is ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Door een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers, komt deze jonge, kwetsbare groep die zonder hun ouders een lange, gevaarlijke reis aflegde extra in gevaar.

Slapen op stoelen

In aanmeldcentrum Ter Apel verblijven al wekenlang meer dan 250 amv's terwijl er eigenlijk maar plek is voor 55. ,,We hebben grote zorgen over de veiligheid van die jongeren", zegt Nidos-bestuurder Tanno Klijn. Jongeren slapen 's nachts noodgedwongen op stoelen in wachtkamers of worden van noodopvang naar noodopvang gesleept. ,,Daardoor is het moeilijk te beginnen met school of om een sociaal netwerk op te bouwen. We brengen jongeren nu soms onder op plekken waarvan we nooit hadden verwacht dat dat nodig zou zijn.”

Bestuurders van Nidos spreken zelden met de media. De organisatie krijgt van het Rijk automatisch de voogdij over alle amv's die in Nederland aankomen. ,,We willen voor de jongeren zorgen, die zijn gebaat bij rust. Maar de urgentie is nu zo hoog, dat we van ons moeten laten horen.” Ook de Kinderombudsman en de Inspecties voor Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd sloegen afgelopen maanden al alarm. Zij stelden vast dat de jongeren soms geen toegang hebben tot onderwijs of medische zorg, dat ze lang zonder toezicht wonen en slapen in onderkomens die vies zijn. Een deel van de tieners daar was jonger dan 15 jaar.

Oproep leverde maar 5 huizen op

Klijn noemt de situatie ‘heel frustrerend'. ,,We kunnen geen goede begeleiding bieden. We zijn vooral bezig met het plakken van pleister op pleister.” Een brandbrief van staatssecretaris Van der Burg (Asiel), opvangorganisatie COA en Nidos dit najaar aan alle gemeenten om zo snel mogelijk met kleinschalige opvangplekken voor jongeren te komen, leverde weinig op. ,,We hebben er nu vijf, terwijl er 350 extra huizen nodig zijn.” De organisatie zit met de handen in het haar: ,,We begrijpen simpelweg niet waarom het niet lukt. Dit is precies de kleinschalige opvang waar gemeenten altijd om vragen.”

Om met eigen ogen te zien wat de enorme stijging betekent voor de opvang van deze kwetsbare groep, liep onderzoeksjournalist Jelle Krekels eerder al een maand mee op het azc voor minderjarigen.

Lees hieronder het interview met Tanno Klijn, bestuurder van Nidos: ,,Ik begrijp soms niet waarom het niet lukt. Daar krijg ik kortsluiting van in mijn hoofd.”