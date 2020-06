Noodweer zorgt voor overlast in grote delen van het land

‘Minister wil Syriëgang­ster tóch in Nederland berechten’

11:44 Minister Grapperhaus wil de Nederlandse Syriëgangster Ilham B. uit Gouda toch in Nederland voor de rechter brengen. Dat blijkt volgens de rechtbank Rotterdam uit een brief van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die ommezwaai is opmerkelijk, omdat Nederland de vrouwen en kinderen die nu in detentiekampen in Noord-Syrië zitten, tot nu toe juist niet wil terughalen. ,,Dit is een nieuw standpunt", aldus de rechtbank. Het kan gevolgen hebben voor nog tientallen vrouwen.