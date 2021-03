Nooit gedacht dat ik het goed nieuws zou vinden dat Sylvana de Kamer in gaat

Op hoofd geslagen man (36) van Malieveld is weer thuis in Alphen, met pro­ces-ver­baal

16 maart De man die op het Malieveld harde klappen kreeg van de politie en bloedend op foto's en filmpjes te zien was, is op vrije voeten. Volgens de politie Den Haag is hij behandeld in het ziekenhuis, daarna weer aan de politie overgedragen en vervolgens naar huis gestuurd.