Noord-Koreaanse uitslagen in de knuffeldemocratie

’s Ochtends vroeg, fietsend langs de verkiezingsborden, had ik de kleintjes de democratie uitgelegd. Het zijn de mooie momenten in een ouderleven. Maar het valt nog niet mee om stampend tegen de wind in de juiste woorden te vinden voor een coalitiestelsel, waarin nooit de grootste er met de hele poet vandoor gaat.

Toen kwam de vraag wie die meneer was met de clownsneus op. Ja, dat is een dingetje. Bij ons in de stad heeft iemand op alle posters van JA21 precies op de neus van lijsttrekker Joost Eerdmans een clownsneus geplakt. Het was zo goed gedaan dat ikzelf eerder twijfelde of het niet een grapje van de partij zelf was, of een extra boodschap: het is allemaal maar spel! Niet dus. ‘Nou ja. Dat is ook democratie’, zei ik tenslotte maar. ‘Je mag het in Nederland vrolijk met elkaar oneens zijn.’

Goed, het kon niet uitblijven: in de middag verschenen twee stembureaus in de woonkamer. De schoendozen die net met hun nieuwe gympen waren gearriveerd, werden vakkundig verbouwd en van gleuven voor de stembiljetten voorzien. De grootste maakte een heel theater van omgedraaide stoelen en een groot plakkaat van de Partij voor de Knuffels, die toch wonderwel VK heette. Geen verklaring verder.

Quote Jammer genoeg werd ook een van de andere principes van het stemrecht, de geheimhou­dings­plicht, met voeten getreden

De ochtendlessen waren nog niet helemaal goed geland, want het land bleek in haar hoofd een eenpartijstaat geworden. Andere keuzes dan de VK waren er niet. Maar goed, je gaat uiteindelijk toch van ook je minieme stemrecht gebruikmaken. De uitslag was Noord-Koreaans en mocht niet verbazen, driekwart van het huis had voor de knuffelpartij gestemd. Jammer genoeg werd ook een van de andere principes van het stemrecht, de geheimhoudingsplicht, met voeten getreden. ,,Mama heeft tegen de knuffelpartij gestemd’’, klonk het beschuldigend. We hebben het er maar mee te doen. Meneer aap is minister geworden. We wachten zijn eerste besluiten in spanning af.

Bij de kleinste konden we in de schoenendoos stemmen voor meer wegen of meer bomen. Ik zweer het, niet voorgezegd. Meer bomen won. Een grote glimlach verscheen op het kleine gezichtje. Verrassend was wel dat ze met het oog op deze uitslag besloot dat er meer huizen gebouwd moesten gaan worden. ‘Voor de knuffels’ klonk het in koor. Ook daar konden we mee leven.

Bekijk hier onze video’s met tips voor als je thuiszit: