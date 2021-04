Noordelijke provincies willen 220.000 extra woningen bouwen in ruil voor sneller spoor

Marengo-proces Kroongetui­ge Nabil B. in verzwegen chatbe­richt: ‘Ik kan héél veel flikken naar justitie’

16 april Kroongetuige Nabil B. lijkt door de inhoud van de iPhone, die hij maandenlang in het geheim in zijn cel had, flink in de problemen te zijn gekomen. Volgens advocaten blijkt uit de verstuurde berichten dat hij onder ede heeft gelogen. ,,Ik kan heel veel flikken naar justitie.”