Normaal hebben stellen drie keer per maand seks. Maar hoe zit dat in coronatijd?

Veel mensen genieten van de zon, drukte in binnenste­den

17:10 Het mooie weer heeft op veel plekken in het land mensen naar buiten getrokken. Niet overal is het zaterdagmiddag heel druk, en op sommige locaties bleef het zelfs tegen de verwachting in rustig. In binnensteden loopt wel veel winkelend publiek en houdt niet iedereen voldoende afstand.