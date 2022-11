NPO: geen signalen over wangedrag bij andere tv-programma's

In De Volkskrant vertelden tientallen oud-medewerkers van DWDD over wangedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk en de giftige sfeer op de redactie van het succesprogramma . Ondanks vele signalen greep BNNVara nooit in.

Tegelijk zijn er volgens NPO-baas Frederieke Leeflang "op dit moment" geen signalen over dergelijke situaties bij andere televisieprogramma's van de publieke omroep. ,,En ik zou het ook echt heel naar vinden als dat wel zo is. Ik hoop ook dat als dat wel zo zou zijn het de komende periode naar boven komt."

Vertrouwenspersonen

Naar aanleiding van de aflevering van BOOS over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij het RTL 4-programma The Voice of Holland, is er bij de NPO eerder dit jaar onder meer onderzocht of er bij de omroepen genoeg vertrouwenspersonen zijn. Leeflang gaf eerder ook aan zeer te hechten aan een veilige werkomgeving. ,,Dat is ook een van de redenen waarom ik mezelf de vraag heb gesteld: hoe kan dit? Daar moet een antwoord op komen."