NS dunt dienstregeling uit: Door lange blootstelling aan hitte meer onderhoud nodig

,,Gisteren zijn treinen urenlang blootgesteld aan de hitte, waardoor er meer onderhoud nodig is. Daarom hebben we uit voorzorg een aantal treinen geschrapt”, meldt een woordvoerder van NS. Zo rijden er bijvoorbeeld op de HSL geen vijf maar drie treinen per uur en rijden er tussen Eindhoven en Amsterdam geen zes maar vier treinen per uur.

Tussen Den Haag Centraal en Gouda Goverwelle is er een verstoring in de treindienst door een defect spoor en tussen Kruiningen-Yerseke en Goes is er een verstoring in de treindienst door een defecte trein.

Volgens de NS is de huidige dienstregeling nog steeds voldoende om iedereen te vervoeren in deze vakantietijd. ,,Deze aanpassing heeft tot gevolg dat 92 procent van de treinen nu op tijd rijdt.” Treinen zonder airconditioning en waar ook geen raampje open kan zijn allemaal van het spoor gehaald. ,,Deze zijn nu echt te heet. We hebben nog wel wat oude dubbeldekkertreinen die rijden waar alleen een raampje open kan. Dat is natuurlijk ook geen pretje, maar dat is het met dit weer sowieso niet.”

Gisteren kampte de NS op de HSL ook al met problemen, maar dat kwam door een kapot voertuig op de route. De beperking van het materieelinzet geldt vanaf 12.00 uur en duurt de rest van de dag.

Hete sporen

De spoordienst waarschuwde een paar dagen geleden al voor vertragingen op het spoor als gevolg van de hitte. Bij temperaturen hoger dan 25 graden kan het spoor wel zeventig graden worden met als gevolgd dat het uitzet (een stuk spoor van dertig meter kan een centimeter langer worden). Ook kunnen er kronkels in de rails ontstaan en treinen stilvallen.

Spoorwegbeheerder ProRail heeft extra monteurs ingeschakeld om eventuele problemen snel op te sporen én te verhelpen. In de treinen die stilvallen, bestaat het risico dat de airco uitvalt. De extra mensen helpen dan om reizigers zo snel mogelijk te evacueren. Ook gaan ‘waterwagens’ rijden om water uit te delen aan de gestrande passagiers.