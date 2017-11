NS eist ontslag actievoerende machinist

Stakingsrecht

Bovendien, zo stelt Fliermans advocaat, zou er geen ontslag mogen volgen voor acties, dat is immers zo geregeld in artikel 6 van het Europees Sociaal Handvest dat ook het stakingsrecht regelt. Volgens de NS geldt dat niet, omdat het AMK niet georganiseerd is. Het AMK is een soort pop-upvakbond en komt in het geweer als er in de ogen van de NS’ers iets niet deugt en de gevestigde vakbonden het af laten weten. Er is geen bestuur, er zijn geen statuten.



Zo’n 40 NS’ers zijn aanwezig bij de ontslagzaak van Flierman bij de rechtbank in Lelystad. Een aantal van hen was erbij op de actiedag. Ze kregen allemaal een officiële waarschuwingsbrief thuis van NS. Ze snuiven verontwaardigd bij iedere bewering van de NS-advocaat dat hun collega erop uit was het treinverkeer te ontregelen. En er gaat een siddering door de zaal als de NS-advocaat stelt dat er mogelijk ook een aanvullende sanctie volgt voor een NS’er die tijdens de actie aan een noodrem trok.



,,Teus moet geofferd worden'', zegt AMK-woordvoerder Dick van der Meulen na afloop, ,,om zo het AMK tot zwijgen te brengen. Dat gaat NS niet lukken. Al zijn mensen wel kopschuw geworden.''