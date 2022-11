NS enthousiast over gratis reizen met de trein voor militairen

De NS is enthousiast over het idee om militairen gratis met de trein te laten reizen. Dat laat het bedrijf weten in een reactie op een uitspraak van VVD-Kamerlid Peter Valstar, die zei te willen dat militairen in uniform voortaan gratis met de trein kunnen reizen. ,,Dit is goed voor de erkenning, zichtbaarheid en waardering van onze militairen.“