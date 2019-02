NS geeft tweehonderd stations upgrade

CARNAVALSDRAMA Prins Carnaval in de cel: Mike de Eerste heet nu Mike S.

8:44 In het zuiden barst dit weekeinde het carnavalsfeest los. Maar in het Limburgse kerkdorp Holtum is het improviseren geblazen nu prins carnaval Mike de Eerste in de cel zit. Zijn vervanger is 11 jaar oud.