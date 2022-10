‘NS heeft onderhoud treinen niet op orde: gevaarlijke situaties op het spoor’

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onderzocht eerder dezelfde melding en stelt dat het systeem waarmee bij de NS reparaties worden geregistreerd ‘urgent’ op de schop moet. De problemen leidden volgens de klokkenluider tot zeker twee incidenten. Het ontsporen van een trein bij de Binckhorst in Den Haag in 2020 kwam doordat de remmen van een trein doorschoten. Het voertuig was eigenlijk een intercity, maar werd gebruikt als sprinter. Door het vele stoppen waren de remmen versleten.

Van een tweede incident was een toerist slachtoffer. Hij kwam klem te zitten tussen de deuren op Amsterdam Centraal en heeft het volledige stuk tot Amsterdam Sloterdijk in doodsangst op de treeplank van de trein gestaan. De NS zei later dat de conducteur niet goed had opgelet, maar de klokkenluider zegt tegen NRC dat het ook technisch niet goed zat: de ‘inklembeveiliging’ van de deuren werkte niet.

De situatie bij de ontspoorde trein in Den Haag in januari 2020:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Geldverspilling

Het slechte overzicht over het onderhoud kost ook onnodig veel geld. Er wordt niet geregistreerd welke treinen welk onderhoud hebben gehad. Zo weet de NS niet in welke treinstellen nieuwe of gereviseerde onderdelen zitten. Als één specifiek onderdeel moet worden vervangen, moet een groot aantal treinen terug naar de werkplaats om te controleren of het er überhaupt in zit. Dat levert treinuitval op, en vertraging voor reizigers.

De Inspectie ziet geen ‘acute risico's’ voor de veiligheid op het spoor, maar wil wel dat haast wordt gemaakt met het oplossen van de problemen. De NS deed zelf ook onderzoek, schrijft de krant. Maar daarin zouden geen veiligheidsproblemen zijn ontdekt. Inmiddels zou wel een plan zijn gemaakt om de administratie en het onderhoud te verbeteren.