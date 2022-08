NS kan niet voldoen aan ultimatum spoorbonden en dreigt met gang naar de rechter

De Nederlandse Spoorwegen kunnen niet voldoen aan het ultimatum dat de spoorvakbonden hebben neergelegd in een lopend cao-conflict. Dat staat in een brief aan de bonden die in handen is van deze redactie. De vervoerder zit in een moeilijke financiële situatie en wijst de bonden erop dat hun eisen leiden tot een loonsverhoging van maar liefst 20 procent.