NS: Onderzoek naar melden vertraging op de minuut

,,We gaan in 2019 inderdaad een onderzoek doen naar het weergeven van vertraging in minuten nauwkeurig op de perrons, zoals we dat nu ook al in de app doen“, meldt de woordvoerder van de vervoerder.



Eerst gaat de NS bekijken of de klanten überhaupt behoefte hebben aan exactere informatie over vertragingen. Nu krijgen ze op het stations alleen een schatting per vijf minuten dat een trein te laat is.



Daarna moet ook de technische haalbaarheid onder de loep worden genomen, aldus de NS-zegsman.



,,Tegenwoordig zijn al onze borden digitaal, maar dat betekent niet dat we dit zomaar met één druk op de knop kunnen toepassen. Daar zijn wijzigingen in de software voor nodig.“