NS opent speciaal 06-nummer voor overlast in de trein

Via het speciale 06-nummer komen reizigers direct in contact met de meldkamer van de NS. Deze beoordeelt vervolgens de situatie en welke actie noodzakelijk is. Dat hoeft niet per se het inschakelen van de spoorwegpolitie te zijn, soms is het voldoende dat de hoofdconducteur langskomt of een oproep door de treinintercom doet. Bij situaties waar spoedeisende hulp geboden is, dienen reizigers overigens 112 te bellen, stelt de NS.

Lege coupé

Reizigers bleken erg tevreden over de mogelijkheid van een ‘treinalert’, vandaar dat de NS het overlastnummer nu landelijk beschikbaar stelt. ,,Met deze service willen we reizigers de mogelijkheid bieden altijd onze hulp in te roepen waar nodig”, vertelt Marjan Rintel, lid van de raad van bestuur van NS. ,, Zo zorgen we samen voor een prettige en veilige treinreis.” Ze wijst er op dat er door de strenge coronamaatregelen afgelopen tijd veel minder mensen met de trein reizen. ,,Daarmee ziet de treinreis er anders uit dan onze reizigers gewend zijn.”



Staatssecretaris Stientje van Veldhoven zegt het belangrijk te vinden dat mensen zich veilig voelen in de trein. ,,Ook als ze na een lange dienst ’s avonds in een vrijwel lege coupé terug naar huis moeten. De mogelijkheid om een appje of smsje te sturen als er iets is kan daarbij helpen, een goede zaak dus dat dat nu in alle NS-treinen kan.”