NS schrapt vanaf volgende maand fors in dienstregeling, waarschuwt voor verdere ingrepen

De Nederlandse Spoorwegen zetten het mes in de dienstregeling. Vanaf 5 september gaan er al minder treinen rijden en in 2023 rijdt het spoorbedrijf sowieso tien procent minder treinen dan in 2019, het laatste jaar vóór corona. Een tekort aan collega’s door de krappe arbeidsmarkt en stijgend ziekteverzuim hakken erin.

Er gaan minder mensen met de trein sinds de crisis en dus zal de impact van de ingekrompen dienstregeling volgens de NS naar verwachting ‘te overzien’ zijn. Maar het bedrijf, voor 100 procent in handen van de staat, waarschuwt: als de werving van nieuwe collega’s niet opschiet, dan wordt het spoorboekje volgend jaar verder uitgekleed. Er gaan in dat geval 13 tot 15 procent minder treinen rijden in vergelijking met 2019.

Het percentage reizigers ten opzichte van pre-corona blijft vooralsnog steken op ongeveer 82 procent en dus moet er geld bij om de treinen überhaupt rendabel te laten rijden, blijkt uit de vandaag verschenen halfjaarcijfers over 2022. Zonder overheidssteun in verband met corona en andere bijzondere posten is het bedrijfsresultaat 225 miljoen euro negatief. En dat staatsinfuus wordt eind dit jaar afgekoppeld.

Volgens waarnemend NS-topman Bert Groenewegen moet er dus worden ingegrepen in de dienstregeling. ,,We zien dat we onze huidige dienstverlening met het tekort aan collega’s niet volledig kunnen waarmaken. Dat zorgt voor uitval van treinen, teleurstellingen bij reizigers en een te hoge werkdruk voor onze collega’s. We kijken naar manieren om onze collega’s weer meer ruimte te geven om op een normale manier hun werk te kunnen doen. Daarvoor is een aanpassing van de dienstregeling noodzakelijk.”

Wennen voor reizigers

De NS beseft dat de aanpassingen wennen zullen zijn voor de reizigers en voert de geplande wijzigingen daarom op twee momenten dit jaar door. Vanaf 5 september rijdt de vervoerder ​​op werkdagen vier intercity’s per uur, waar dat er nu zes zijn. De avonddienstregeling start om 20.00 in plaats van 22.00 uur. In het weekend en in de avonduren rijdt NS elk half uur intercity’s en sprinters (nu elk kwartier).

​​Per 11 december gaat de dienstregeling 2023 echt in. Vanaf dan rijdt de NS ook in de drukke vrijdagspits, net zoals de rest van de dag, op een aantal trajecten elk half uur intercity’s, waar dat nu elk kwartier is​. Op het HSL-traject Breda-Rotterdam rijdt de vervoerder drie treinen per uur, in plaats van vijf treinen per uur. In de daluren, ’s avonds en in het weekend rijdt NS voortaan elk half uur intercity’s en sprinters (nu elk kwartier).

,,We proberen de aanpassingen die we doen zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de nieuwe reispatronen en reizigersaantallen sinds corona”, aldus de vervoerder. ,,Treinen kunnen drukker zijn dan gebruikelijk en met name in de daluren, de avond en in het weekend zullen reizigers vaker moeten overstappen dan ze nu gewend zijn. We adviseren reizigers daarom om vooraf de reis en de drukte in de trein te checken in de NS-app.”

