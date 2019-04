NS spreekt afschuw uit over ‘ongepaste’ campagne ProRail

Arnhemmer die zoon (12) doodde met zwaard ‘hoorde stemmen’

12:21 De 40-jarige Arnhemmer Tevfik G. die eind december in Arnhem zijn 12-jarige zoontje met een zwaard doodstak, deed dat omdat hij stemmen hoorde. ,,Ik zat in een psychose, ik was overgenomen door de duivel’’, heeft hij volgens zijn advocaat gezegd.