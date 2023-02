NS vertrekt na twintig jaar uit het Verenigd Koninkrijk

De Nederlandse Spoorwegen hebben dochter Abellio in het Verenigd Koninkrijk verkocht aan het Britse management. Dit heeft de spoorvervoerder bekendgemaakt in een interne mededeling die in handen is van het ANP. Met de stap komt er er een einde aan de aanwezigheid van de NS in Groot-Brittannië, waar de onderneming sinds 2003 actief was.

NS was lange tijd een grote speler in de buurlanden, maar besloot een aantal jaar geleden zich toch weer meer op Nederland te gaan richten. Het buitenlandse avontuur leverde veel omzet op, maar ook extra zorgen. Abellio leed grote verliezen in Duitsland, terwijl de spoorvervoerder in Schotland onder vuur kwam te liggen omdat niet werd voldaan aan bepaalde prestatiedoelen.

Ook in politiek Den Haag wordt tegenwoordig anders aangekeken tegen de buitenlandse investeringen van organisaties als de NS en Schiphol. Als het aan minister Sigrid Kaag van Financiën ligt, mogen ze alleen nog investeringen doen in het buitenland als die ook bijdragen aan het publieke belang van die bedrijven in Nederland, stelde ze afgelopen zomer.

Mogelijk positief resultaat van minstens 100 miljoen euro

De verkoop levert de NS minimaal 15 miljoen euro op. Dat bedrag kan nog oplopen tot 25 miljoen euro afhankelijk van hoe Abellio UK komende tijd presteert. Er lopen ook nog verschillende claimprocedures in het Verenigd Koninkrijk. Daardoor kan nog niet precies uitgerekend worden wat de aanwezigheid op de Britse markt financieel heeft betekent voor de NS. Per saldo bedraagt het positieve resultaat waarschijnlijk 100 miljoen tot 180 miljoen euro, is nu de inschatting.

Eigenlijk had de NS de Britse markt al eerder vaarwel willen zeggen. Maar er was daar lange tijd veel politieke discussie over het spoorsysteem, wat de boel vertraagde. Volgens de NS is de Britse spoorsector inmiddels in een rustiger vaarwater beland. In augustus vorig jaar kwam de NS daarom overeen dat Abellio UK in handen zou komen van het Britse management. Het duurde vervolgens even voor de deal kon worden afgerond. De lokale transportautoriteiten hebben inmiddels ingestemd met de verkoop.

De verkoop van Abellio UK staat volgens de NS los van de activiteiten van Abellio Duitsland. Bij de oosterburen wil het bedrijf met Abellio aanwezig blijven. Volgens de NS zijn de activiteiten daar ‘van strategisch belang’ omdat ze bijdragen aan het grensoverschrijdend verkeer van Nederlandse reizigers die naar Duitsland willen.

