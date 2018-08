Nsimire (14) in goede gezondheid gevonden

Nsimire was al sinds 27 juli vermist en werd een dag later voor het laatst in levende lijve gezien. Vrijwilligers gingen kort na haar verdwijning op zoek naar het meisje in het Zuiderpark. Ook deelden ze flyers uit in Rotterdam, Amsterdam en andere steden verspreid over het land.



De politie besloot vorige week nog nieuwe informatie te delen in het onderzoek, waaronder een tijdlijn, gegevens over waar haar telefoon het laatst gespot was en waar ze voor het laatst had ingecheckt met haar ov-chipkaart.