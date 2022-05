Nu al flinke avondspits wegens Hemelvaartsweekend

Samir zat maanden vast, nu wast hij de auto van Wendy van Dijk: 'Dacht dat ik stoer was’

Hij zat in de gevangenis met de grootste criminelen van het land, brak in bij meerdere huizen en kreeg na tweeënhalf jaar achter de tralies direct van zijn ‘vrienden’ de vraag of hij wéér 20.000 euro uit een woning wilde halen. Deze lokroep wist Samir Rahbi (30) te weerstaan en belandde door de steun van zijn familie op het rechte pad. ,,Het snelle geld lijkt verleidelijk, maar het brengt alleen maar ellende.”

23 mei