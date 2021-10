Nu al maatregelen nemen of afwachten? ‘Er is heel weinig speelruimte’

Binnen de ziekenhuizen wordt met ‘veel zorg’ naar de oplopende cijfers gekeken, zegt Jean-Luc Murk, arts-microbioloog bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. ,,We kunnen niet weer onze zorg gaan afschalen. Dat kun je gewoon niet maken tegenover de patiënten die op de wachtlijst staan, omdat hun operatie eerder al een keer afgezegd is vanwege corona.”