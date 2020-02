Nu al meer dan 300 km file in avondspits, vanavond harde windstoten

Hoewel de wind minder heftig is dan gisteren en we vandaag hier en daar zelfs wat zon hebben gezien, zijn we nog niet definitief af van storm Ciara. Vanavond kan het weer hard gaan waaien en aan de kust zelfs opnieuw gaan stormen. Volgens Raymond Klaassen van Weerplaza moeten we in het hele land rekening houden met zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, forse buien, hagel, onweer en mogelijk zelfs natte sneeuw.