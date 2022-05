De zon schijnt en het festivalseizoen is begonnen. Goedbeschouwd heb ik geen enkele reden om thuis te zitten kniezen. Maar in huize Gerritsen bruist het bepaald niet van de energie. Want ondanks alle versoepelingen sta ik nog altijd in standje corona: de sluimerstand. Ik werk, ik sport en een avond met vrienden in de kroeg kan ik nog verhapstukken. Maar zet mij tussen de feestende medemens op een koningsnacht of bevrijdingsfestival, en ik weet met mezelf geen raad. Ik snak – net als iedereen – naar die ontlading, maar beide keren moest deze Assepoester ruim voor middernacht de aftocht blazen vanwege te lang intensief menselijk contact. En aan het gezelschap lag het niet! Nee, ik ben m’n oude zelf nog niet. Ik verkeer in een winterslaap XXL. Knappe jongen die mij hier uithaalt.

Maar er is meer aan de hand. We zijn niet alleen fysiek, maar ook mentaal uitgeput. Nu de coronamaatregelen van de baan zijn, is pas goed te merken hoeveel impact deze periode op ons had. Toch staan we daar niet zo bewust bij stil. We hebben twee jaar in een overlevingsstand gestaan en rollen nu moeiteloos door naar de volgende crisis. Zonder de vorige goed af te sluiten. De start van de coronacrisis, met de historische woorden ‘Ik reken op u’ van Mark Rutte vanuit het torentje, kunnen we ons nog allemaal goed herinneren. Ik zou nu heel graag een einddatum prikken om de boel eens goed af te sluiten. Om de coronaslachtoffers te herdenken, stil te staan bij de ellende van de afgelopen jaren en het glas te heffen op onze vrijheid. Punt erachter en door. Kan ik op u rekenen?