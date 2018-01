Nu is het Wiebes die mag (proberen te) sussen

videoNa een relatief rustige periode, schrok Groningen maandag van een zware aardbeving. Minister Eric Wiebes heeft vandaag een poging gedaan de onrust weg te nemen in het gaswinningsgebied. Een poging. Want daar bleef het bij.

Even na één uur in de middag trekt een soort rugbyscrum door Zeerijp. Omringt door beveiligers beent Eric Wiebes door de straat richting het lokale dorpshuis. Ook zijn boomlange beschermers kunnen niet voorkomen dat hij mikpunt van Groningse woede is. ,,Wanneer dringt het nou eens tot jullie in Den Haag door dat deze provincie geen kolonie is die je kunt uitmelken,’’ bijt een man de minister toe. Wiebes wordt zo meegesleurd door zijn entourage en verslaggevers dat zijn antwoord wegwaait in de wind. ,,Ik doe mijn best,’’ klinkt het nog net.



Na de beving van maandag in het Groningse Loppersum – 3,4 op de schaal van Richter- benut de nieuwe minister van Economische Zaken een al geplande afspraak in de provincie om te tonen dat ‘Den Haag’ meeleeft met de boze Groningers. En er is genoeg woede te beteugelen.



Schadeafwikkelingen na bevingen verlopen tergend traag, klaagt men. Herstelwerkzaamheden zijn maanden achterop geraakt. En hoewel het kabinet de gaswinning terugschroeft, gaat het de inwoners niet ver genoeg.

Tegemoet

Na een besloten gesprekje met de burgemeester probeert Wiebes aan dat gevoel tegemoet te komen. ,,Ik zeg u eerlijk: ik kijk naar álle mogelijkheden om de overlast te stoppen. Dat betekent ook het verder verminderen van de gaswinning. Ik ga puur kijken naar wat kán.’’



Erg veel resultaat sorteren de woorden niet. Het gros van de tientallen bewoners die zijn komen opdraven, wuiven het weg.



De Groningers zijn simpelweg belofte-moe. Een karavaan aan politici stelde de laatste jaren immers beterschap in het vooruitzicht. Premier Rutte kwam erheen zelfs, de koning nota bene. ,,En iedereen is even begripvol, maar daarna verandert er weer niets,’’ zegt Jan, agrariër in de streek.

Boeren met rieken

Wiebes laten de meesten dus vooral wat apathisch passeren. Hoe anders was het toen zijn voorganger minister Henk Kamp kwam. Die werd zelfs opgewacht door boeren met rieken. ,,Mensen krijgen nog steeds rode vlekken in de nek als ze alleen al de naam Kamp horen. Die was vriendelijk tegen je, maar nam vervolgens besluiten die niet in ons voordeel waren,’’ weet bewoner Arne.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) bezoekt het aardbevingsgebied in Groningen

Sprankje hoop

In dat opzicht biedt het nieuwe kabinet een sprankje hoop. In het regeerakkoord werd afgesproken dat de gaswinning in Groningen met 1,5 miljard kuub wordt verlaagd tot 20 miljard kuub. Na 2021 gaat de gaskraan verder dicht. Ook de Raad van State dwong het kabinet te laten kijken naar minder gaswinning.

Misschien valt daarom de hoon aan het adres van Wiebes nog mee. Hij zei maandag na de beving bovendien direct dat de gaswinning ‘maximaal’ moet worden verminderd. En eerder sprak hij van ‘Nederlands overheidsfalen van on-Nederlandse proporties’. Vandaag: ,,Als ik hier zou wonen zou ik ook boos zijn.’’

Al doet Jan Weidema nog een poging voor concreter begrip. Hij drukt zijn iPhone zo’n beetje onder de neus van de bewindsman, zodat hij een foto kan tonen van de schade in zijn huis. ,,Ik wacht al vijf jaar op schadeherstel.’’ Wiebes heeft zich dan inmiddels herpakt: ,,Ik zeg u eerlijk: dat vind ik ook te lang.’’

Of de minister een beetje goed heeft geluisterd naar zijn klacht, wordt Weidema gevraagd. ,,Ja,’’ zegt hij cynisch: ,,Maar luisteren doen ze allemaal. Ben benieuwd hoeveel ministers ik nog ga zien komen voordat mijn schade is opgelost.’’

Actie ondernemen

De fracties van Provinciale Staten van Groningen willen na de recente aardbeving in Zeerijp dat Wiebes nu actie onderneemt. Het is inmiddels ,,vijf over twaalf'', stellen de fracties unaniem in een brief die vanmiddag aan de minister is overhandigd op het provinciehuis. ,,Geef gehoor aan de stem van onze inwoners; eerlijke en snelle schade-afhandeling, verlaging van de gaswinning naar een veilig niveau en herstel van de Groninger samenleving op maatschappelijk, psychisch en economisch terrein.''

PS willen een overheid ,,die niet langer risico's op de koop toe neemt, maar veiligheid garandeert''. Ze staan voor 100 procent achter de eisen van de inwoners. ,,Niet omdat wij veeleisend zijn, maar omdat respect voor eigenwaarde, gezondheid en bezit richting alle inwoners van het land zou moeten gelden.''

Die actie lijkt er te gaan komen: de NAM wil op meerdere plaatsen in Groningen de gaswinning stoppen of terugschroeven. In een aanbeveling aan toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stelt de NAM voor om op vier plaatsen geen gas meer uit de grond te halen en op twee andere plaatsen de productie te verlagen.

1300 meldingen

Het aantal schademeldingen bij het Centrum Veilig Wonen na de aardbeving van maandag is inmiddels opgelopen tot ruim 1300. Van de meldingen kwamen er 195 uit een straal van 10 kilometer rond het epicentrum in Zeerijp.