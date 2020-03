Nu meer dan 900 patiënten op ic: ‘operatie corona’ is race tegen de klok

De stijging van tientallen ic-patiënten vandaag is lastig vergelijken met de cijfers van gisteren (toen kwamen er 112 bij) omdat de registratie nu nog maar op één plek gebeurt, meldt de Nationale Intensive Care Evaluatie op zijn website. Daardoor lopen de aantallen achter bij de werkelijkheid op de ic's, meldt Diederik Gommers namens de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

De hausse aan coronapatiënten op de intensive care-afdelingen bezorgt ziekenhuizen een fors capaciteitsprobleem. Normaal telt Nederland zo’n 1100 ic-plekken, de afgelopen dagen zijn overal bedden, personeel en beademingsapparatuur vandaan gehaald om het aantal plekken uit te breiden. Het doel was om snel 1600 ic-plekken te hebben, waarvan er dan zo’n 1100 beschikbaar zijn voor coronapatiënten. ,,Die 1600 hebben we wel voor elkaar”, zegt Diederik Gommers, intensivist bij het Erasmus MC in Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Intensive Care. ,,Spannend wordt het of we komende week kunnen opschalen naar 2000 plekken, die week erna naar 2500. Ergens zal het gaan kraken.”

'Zwarte fase’

Als de stijging van het aantal ic-plekken hard doorzet, dan zijn de ic's in de loop van komende week mogelijk vol. In dat geval zou de ‘zwarte fase’ ingaan, waarbij artsen veel strenger moeten selecteren wie nog behandeld wordt. Zo’n crisisfase moet door het ministerie van Volksgezondheid worden afgekondigd. Een woordvoerder van het ministerie noemt dat echter ‘voorlopig niet aan de orde’. Ook Gommers wilde daar niet op vooruitlopen: ,,Dat hangt af van het aantal patiënten maar ook of het ziekenhuizen lukt extra bedden en personeel te regelen.”

Volledig scherm Medisch personeel aan het werk in een ic van een Brussels ziekenhuis. © AFP

Ziekenhuizen in het hele land bouwen in het kader van ‘operatie corona’ nu hun medium care-afdelingen, oude ic's en verkoeverkamers om tot ic-plekken. Daarvoor wordt apparatuur gebruikt van Defensie, privéklinieken en dierenartsen. Ook wordt personeel van andere afdelingen ingevlogen. Gommers: ,,En Philips heeft de eerste honderd van duizend extra beademingsapparaten geleverd, dat geeft weer wat ruimte.” In een bericht aan alle intensivisten schrijft Gommers vanavond: ,,De afdelingen raken vol! Dat voelen we allemaal. Zorg dat je maximaal bent opgeschaald, en help elkaar.” Patiënten worden als dat nodig is via een landelijk coördinatiepunt verdeeld over ziekenhuizen in het hele land.

‘Operatie corona’

In de loop van de dag hadden verschillende ziekenhuizen nog voldoende plekken over. In het Amphia ziekenhuis in Breda waren twintig van de dertig ic-bedden bezet, maar was uitbreiding nog mogelijk. In het Erasmus van Gommers is het aantal plekken morgen 106 (ongeveer de helft is bezet, ook met een flink aantal niet-coronapatiënten). Gommers: ,,En vrijdag willen we 150 plekken hebben, die week erna 200.” Ook in het noorden wordt de ic-capaciteit snel vergroot, zegt Peter van der Voort, hoofd intensive care van het UMCG in Groningen. ,,Onze reguliere ic lag vrijdag vol, dat zijn 44 plekken. Maar nu komen er 15 bij omdat we andere afdelingen omschakelen, woensdag of donderdag zitten we op 69 plekken.” Van de 34 coronapatiënten in Groningen komen er 32 uit Brabant en Limburg.

Ook lopen er gesprekken tussen Nederlandse veiligheidsregio's en Duitse ziekenhuizen voor mogelijke ziekenhuisopnames in Duitsland. Een woordvoerder van het ministerie: ,,Die gesprekken lopen, maar daarover kan ik nog niks concreets melden.”