‘Nu moet Rutte ook beleid maken tegen Zwarte Piet’

Naomie Pieter, ook woordvoerder van KOPZ, is ‘blij met het voortschrijdend inzicht van de premier’. ,,We zijn vooral ook benieuwd hoe hij dit nu gaat omzetten in beleid, want dat is het enige wat hij nu nog kan doen.” Pieter is blij met de grote opkomst bij de anti-racismedemonstraties van de afgelopen week. Daar kwamen veel meer mensen op af dan op de anti-Zwarte-Piet-bijeenkomsten de afgelopen jaren. ,,De strijd tegen Zwarte Piet is een breekijzer in de strijd tegen institutioneel racisme. Ik denk dat mensen dat nu steeds meer gaan zien.”



Teleurstelling is er bij Marc Giling, woordvoerder van het Sint en Pietengilde, dat pleit voor ‘een natuurlijke evolutie van Zwarte Piet’. ,,Het is een bijzondere en onbegrijpelijke ommezwaai van de premier”, stelt hij. Volgens hem wordt de Zwarte-Piet-discussie nu ‘meegesleept in het debat over racistisch politiegeweld. ,,Wij staan achter die demonstraties, maar Zwarte Piet heeft niets met racisme te maken.”