Nu ook in de app: puzzels, spelletjes en quizzen

Trouwe lezers weten wel waar ze de pagina met sudoku's en woordzoekers kunnen vinden. ,,We kunnen veel veranderen aan de krant, maar onze klantenservice krijgt de meeste telefoontjes als de puzzelpagina is aangepast of verplaatst”, zegt adjunct-hoofdredacteur Rennie Rijpma. ,,Puzzels spelen van oudsher een belangrijke rol in de krant. Die is niet alleen een verzameling van nieuwsberichten en achtergrondverhalen, maar ook een huisvriend. Dat is de app óók. Je kunt je al een tijdje vermaken met video's en nu dus ook interactie zoeken met die vriend.”



Het geluk van de mobiele telefoon is dat de mogelijkheden verder reiken dan die van de platte, papieren krant. ,,De doelgroep die puzzelt, speelt ook simpele games”, zegt Rogier Gerritsma, manager entertainment bij DPG Media, de uitgever van deze krant. ,,Dus we hebben de app-pagina uitgebreid met eenvoudige, vertrouwde spellen die mensen even snel tussendoor kunnen doen.” In de lijst staan onder andere Tetris (blokjes stapelen), Patience (individueel kaartspel) en Candy Bubble (behendigheidsspel). Verder staan er ook quizzen tussen over bijvoorbeeld de ramadan en Formule 1, met triviale vragen over de geschiedenis of actualiteit.