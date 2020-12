Nu ook monoliet opgedoken in Friesland

Wandelaars in Friesland stonden vanochtend vreemd te kijken toen ze in een natuurgebied bij Oudehorne ineens een monoliet zagen staan. Het gevaarte duikt op kort na soortgelijke vondsten in Amerika en Roemenië .

Wandelaars zagen de monoliet vanochtend staan in natuurgebied de Kiekenberg bij Oudehorne. Hoe die daar terecht is gekomen, is niet bekend. Er zijn ook geen voetstappen te zien bij de pilaar.

In tegenstelling tot de monolieten in Amerika en Roemenië is deze niet gemaakt van glanzend materiaal. Wandelaars vermoeden dat het hier gaat om een oudejaarsstunt. De monolieten doen veel mensen denken aan die uit de sciencefictionfilm 2001: A Space Odyssey uit 1968. Het is onduidelijk of er een link is met die film.

Verdwenen

De mysterieuze monoliet die vorige maand werd ontdekt in de woestijn van de Amerikaanse staat Utah, lijkt inmiddels verdwenen. De lokale autoriteiten zeggen uit betrouwbare bronnen te weten dat het object is verwijderd ‘door een onbekende derde’. Ook in Roemenië verdween de zuil na een paar dagen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: