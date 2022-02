NVWA onderzoekt papieren rietjes op mogelijk verstikkingsgevaar

Plastic rietjes zijn verboden, maar spastische Myrte kan niet zonder: ‘Papieren rietje wordt een grote pap’

Plastic rietjes zijn sinds 3 juli verboden, want wegwerpplastic is slecht voor het milieu. Maar wat nou als je zoals Myrte Gottemaker (39) écht niet zonder kan? Tja, daar heeft niemand over nagedacht.

