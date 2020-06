NVWA: Verbied Aziatische duizendknopen

Verdachte in beeld na brandstich­ting Safaripark Beekse Bergen waarbij tien dieren omkwamen

11:00 De politie heeft een verdachte in beeld voor de brandstichting die eind maart plaatsvond in een dierenverblijf van Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Bij de brand kwamen die dag tien dieren om het leven.