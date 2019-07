OAD moet meer bewijs leveren voor ‘wanprestatie’ Rabobank

HOLTEN/ UTRECHT - De familie Ter Haar moet als voormalige eigenaren van OAD met extra bewijs komen om aan te tonen, dat de Rabobank schuldig is aan het faillissement van de reisorganisatie in 2013. De rechtbank in Utrecht stelt voor dat de Ter Haars getuigen onder ede laten horen.

Dat heeft de rechtbank bepaald in een tussenvonnis. OAD vroeg zes jaar geleden zelf het faillissement aan, nadat de Rabobank de kredietrelatie had opgezegd.



De schade van het faillissement bedraagt minstens 65 miljoen euro en 1.500 personeelsleden verloren hun baan. Volgens de familie Ter Haar was een bankroet helemaal niet nodig geweest, omdat de Rabobank voldoende zekerheden in handen had.



Nadat de Rabo op 6 september het krediet had opgezegd, zijn er volgens OAD diverse ontwikkelingen geweest die door de Rabobank betwist worden.

Ank Bijleveld

Volgens de reisorganisatie heeft een medewerker van de Rabobank aan Ank Bijleveld, nu minister van Defensie en destijds Commissaris van de Koning, in een telefoongesprek toegezegd dat OAD meer tijd zou krijgen om de verkoop van het busbedrijf rond te krijgen.



Bijleveld verklaarde dat zelf ook schriftelijk in een brief die aan de rechtbank werd overlegd, maar volgens de Rabobank is het niet waar.



Ook betwist de bank dat OAD in een telefoongesprek op 24 september 2013 om uitstel heeft gevraagd en dat Rabobank dat heeft geweigerd. Accountmanagers van de afdeling Bijzonder Beheer - de ziekenboeg van de bank - verklaarden onlangs op de zitting, dat ze verbaasd waren dat OAD zelf het bankroet had aangevraagd.

Getuigenverhoren

Ank Bijleveld heeft, net als andere getuigen, weliswaar op schrift verklaard, maar deze verklaringen zijn niet onder ede afgelegd. De rechtbank vindt het belangrijk om een goed beeld te krijgen van de feitelijke gang van zaken na 6 september 2013. Het is aan OAD om met extra bewijs te komen.



Hoe OAD dat doet is niet aan de rechtbank, maar de rechtbank suggereert dat de reisorganisatie een aantal betrokkenen als getuige oproept. Het ligt in de lijn der verwachting dat ook Bijleveld daartoe behoort.

‘Begrijpelijke, zorgvuldige en veelzeggende tussenstap’

Het is nu aan de reisorganisatie om met een voorstel te komen en aan te geven hoe zij nader bewijs wil leveren. De rechtbank zal daar dan een beslissing op nemen. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de zaak verder gaat.



De familie Ter Haar is blij met dit tussenvonnis, omdat dit ‘een heel begrijpelijke, zorgvuldige en veelzeggende tussenstap is van de rechtbank.’



Hun advocaten De Waard/Sinke hebben gedurende de zitting ook nadrukkelijk op deze mogelijkheid tot waarheidsvinding gewezen.



,,Belangrijke getuigen zullen dus worden Minister Bijleveld (toenmalig commissaris van de Koning) en toenmalig Rabobank topman en huidig RvB-lid Van Nieuwenhuizen (toenmalig Rabobank topman)”, aldus de familie Ter haar in een verklaring.



De advocaten De Waard/Sinke hebben de rechtbank aangeboden om deze verhoren in aanwezigheid van een Officier van Justitie te houden (op basis van art 207 e.v. Wetboek van Strafrecht) .