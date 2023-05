Obama bekijkt tulpen en eet salade in de Beemster en was op Koningsdag ook al in Nederland: ‘Een topweekend!’

De voormalige president wordt maandagavond in de Ziggo Dome in Amsterdam geïnterviewd door Janine Abbring. In de uren voor dat optreden keek hij in Noordbeemster rond bij een tulpenboer en gebruikte hij dus de lunch bij 1612. Van Westen: ,,Zaterdag kwamen er al wat Amerikanen rondkijken in het restaurant. Ze wilden een zaal reserveren voor de lunch op maandag. Redelijk ongebruikelijk op een maandag, maar goed. Verder keken ze naar de vluchtwegen, want - zo zeiden ze - er zou een belangrijke Amerikaanse persoon komen. Maandagochtend kwamen er Amerikaanse én Nederlandse beveiligers. Ze wilden ook toen niet zeggen voor wie, wel dat we ‘hem zouden herkennen zodra hij uit de auto zou stappen’. Wij hadden geen idee, niemand van ons wist ook dat Obama in Nederland was. Maar natuurlijk herkenden we hem direct.’’

‘Keek zijn ogen uit’

De oud-president blijkt al langer in Nederland te bivakkeren, vertelde hij Van Westen. ,,Hij was hier al op Koningsdag en heeft zijn ogen uitgekeken. Het was een topweekend, vertelde hij.’’

Of zijn echtgenote Michelle de afgelopen dagen bij hem was, werd Van Westen niet duidelijk. Een paar dagen geleden dook zij in Barcelona plots op als ‘achtergrondzangeres’ bij een concert van Bruce Springsteen, terwijl haar man in Zwitserland geïnterviewd werd in eenzelfde setting als maandagavond in Amsterdam.



De bestelling van Obama: een geitenkaassalade en Beemster frieten. ,,We hadden al besloten dat Obama niet hoefde te betalen, maar op een gegeven moment trok één van zijn beveiligers zijn creditcard en zei: ik betaal ook wel voor hem. Dat ging dus over Obama. We kregen nog een flinke fooi ook, naar goed Amerikaans gebruik. Bij zijn vertrek vroegen we aan zijn beveiligers of we een selfie met hem mochten maken en dat vond Obama echt prima. Mijn vriendin appte net dat een selfie met Obama in de Ziggo Dome 3000 euro kost. Wij kregen 'm gratis en zijn eten werd nog afgerekend ook!’’

‘Als het oogsttijd was, had Obama shirt uitgetrokken’

Eerder op de maandag keek Obama al rond in het tulpenveld van boerin Betsie Konijn in Middenbeemster. ,,Ik voel me zo enorm vereerd, dat zo'n man bij doodnormale, hardwerkende mensen op bezoek komt. Hij was erg geïnteresseerd in de tulpen, maar ook de bewatering. Hij zag op een bepaald moment een worm in de grond en merkte op dat dit een goed teken is, dus hij wist er ook echt wat vanaf. Hij zei ook nog dat hij het jammer vond dat het geen oogsttijd was. In dat geval had hij zijn shirt uitgetrokken en meegeholpen.’’



Over de stikstofdiscussie en de gevolgen daarvan voor de agrarische sector sprak Konijn niet met de Amerikaanse oud-president. Wel zegt ze: ,,Ik hoorde zondag wie er zou komen. Maakt niet uit wie dat tegen me zei, maar ik mocht het echt met niemand delen. Zelfs niet met mijn man en kinderen. Dat heb ik dus ook niet gedaan. Want afspraak is afspraak, zo werkt het voor een boer. Kijk, de overheid verandert tijdens het spel de regels. Maar voor een boer is een afspraak heilig.’’