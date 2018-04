'Oberschoppers' in Praag vierden vrijgezellenfeest, een van hen is agent

Armin N. staat zelf ook op die foto. In dat gele shirt waarmee hij ook in de camerabeelden opduikt. Op die door de Tsjechische politie verspreide beelden is te zien hoe de groep op de vuist gaat met obers van de Polpo Bar in Praag. De ruzie zou zijn ontstaan omdat de obers niet wilden dat de groep zelf meegenomen drank op het Polpo-terras zou nuttigen.



Een van de obers valt tijdens de schop- en duwpartij op de grond. Daarna slaat - hoogstwaarschijnlijk - Armin meerdere malen vol op het gezicht van de ober, die zijn kaak breekt en later aan zijn oog geopereerd moest worden. Ook wordt de ober in zijn rug geschopt. Ook Armins broer laat zich niet bepaald onbetuigd.



Twee van de zeven mannen zijn inmiddels vrijgelaten. en van hen werkt als agent bij politie Amsterdam, bevestigt woordvoerder Frans Zuiderhoek. Hij zou een sussende rol hebben gespeeld bij de matpartij. Toch onderzoekt de politie zijn rol. ,,Maar hij is vrij man. Er zijn geen disciplinaire maatregelen tegen hem genomen,'' zegt Zuiderhoek.



Twee anderen worden vervolgd voor toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Kijkend naar de beelden vreest ook een familielid van Armin dat de gespierde sportschoolhouder die zo vol inramt op de liggende ober, een van die twee is. Ook Arash N., Armins broer, zit nog vast.