'Oehoeman' laat met diefstal geit weer van zich horen

Vier jaar geleden was V. het gesprek van de dag toen hij in inwoners van Deventer slapeloze nachten bezorgde met zijn geschreeuw. Advocaat Roel van Faassen hoefde alleen maar op het geluid af te gaan als hij op zoek was naar zijn cliënt. ,,Ik reed met de ramen open door de straten, tot ik in de verte 'Oehoe!' hoorde. Zo vond ik hem op straat terug.'' In totaal kreeg de politie de afgelopen vijf jaar 222 meldingen over V. ,,Dat valt nog best mee'', vond hij zelf.