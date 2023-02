Oekraïense Olga (36) en haar gezin kiezen definitief voor bestaan dorp op de Veluwe: ‘Het is hier fantastisch’

1 jaar oorlog in oekraïne Olga’s zoon aan het front stuurt iedere dag een plusje, een teken dat hij nog leeft: ‘Als ik nog geen appje van Volodja zie, heb ik het niet meer’

Bijna een jaar al leven veel Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Vrijdag, de dag van de inval, worden ze nog meer geconfronteerd met hun ongewisse toekomst. Ligt die hier of is die toch daar, in hun geboorteland dat inmiddels zo is verwoest? Drie Oekraïners vluchtten naar deze regio en vertellen. ,,Ik wil graag daar wonen waar mijn kinderen mij het hardst nodig hebben.”