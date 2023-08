Oekraïense vluchtelingen protesteren bij Unilever hoofdkantoor in Rotterdam

Een groep Oekraïense vluchtelingen protesteert donderdagochtend voor de ingang van het hoofdkantoor van Unilever In Rotterdam. Er wordt opgeroepen de activiteiten van het concern in Rusland te staken.

,,Unilever blijft nog steeds gewoon zakendoen in Rusland en ze betalen belasting aan Poetin, die belastinggeld gebruikt om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Ondanks veel protesten gaan ze door”, zegt Viktoria Khorunzha, woordvoerster van de groep die bestaat uit Oekraïeners die tijdelijk in Nederland verblijven.

Voor het protest was een vergunning aangevraagd. ,,We hoopten met de mensen die hier werken te praten, maar Unilever heeft de hoofdingang afgesloten voor het personeel. Die moeten nu via een achteringang naar binnen en we hebben geen vergunning om daar te demonstreren”, zegt een andere activist.

‘Unilever sponsort de Russische oorlog in Oekraïne’, staat er op een bord dat refereert aan een recente wet in Rusland die grote bedrijven verplicht om rechtstreeks bij te dragen aan de oorlogsinspanningen. Om die reden heeft de Oekraïense regering Unilever onlangs aangemerkt als een internationale sponsor van oorlog. Ondanks deze oproep blijft het lokale bedrijf van Unilever in Rusland ‘essentiële’ producten verkopen, variërend van shampoo tot ijs.

Volgens Khorunzha worden er op verschillende plaatsen in de wereld acties gevoerd tegen Unilever. Zo heeft het Ukraine Solidarity Project (USP) een groot billboard neergezet naast het hoofdkantoor van Unilever in Londen. Daarop zijn afbeeldingen te zien van gewonde Oekraïense soldaten, gepresenteerd in de reclamestijl van Dove (een product van Unilever) met als slogan: ‘Help mee om de oorlog in Oekraïne voor Rusland te financieren.’

Winst

Unilever Rus, het lokale Russische bedrijf van de groep met geregistreerde kantoren in Moskou en Omsk, zag zijn winst vorig jaar verdubbelen tot 9,2 miljard roebel (ongeveer 100 miljoen euro), volgens de Nederlandse onderzoeksgroep Follow the Money. Ook verhoogde het zijn advertentie-uitgaven met 10 procent tot 21,7 miljard roebel (220 miljoen euro).

Een woordvoerder van Unilever verwijst naar een eerdere verklaring waarin staat dat ‘uitstappen niet eenvoudig is’. ,,We blijven de oorlog in Oekraïne veroordelen als een wrede en zinloze daad van de Russische staat. Onze focus blijft gericht op het welzijn van onze Oekraïense werknemers en hun gezinnen, onder meer door hen te helpen veiligheid te vinden in nabijgelegen landen en door onderdak te bieden in het westen van Oekraïne voor degenen die ervoor hebben gekozen te blijven. We hebben ook meer dan 15 miljoen euro aan steun en essentiële Unilever-producten gedoneerd aan de humanitaire hulpverlening.”

,,Sinds maart 2022 hebben we alle import en export van onze producten in en uit Rusland gestaakt, en hebben we alle media- en advertentie-uitgaven stopgezet. We hebben ook alle kapitaalstromen in en uit het land stopgezet. We blijven onze dagelijkse voedsel- en hygiëneproducten, gemaakt in Rusland, leveren aan mensen in het land. De acties die we hebben ondernomen om onze activiteiten in Rusland af te bouwen, resulteerden in een double digit volumedaling.”

,,We begrijpen waarom er wordt geroepen dat Unilever Rusland moet verlaten. We willen ook duidelijk maken dat we niet proberen ons bedrijf in Rusland te beschermen of te beheren. Voor bedrijven als Unilever, die een aanzienlijke fysieke aanwezigheid in het land hebben, is uitstappen echter niet eenvoudig.”

Drie opties Unilever zegt drie opties te hebben: sluiten, waardoor drieduizend mensen op straat komen te staan, waarna het concern wordt onteigend en geëxploiteerd door de Russische staat. ‘We vinden het niet juist om onze mensen in Rusland in de steek te laten’, aldus Unilever.



De tweede optie zou zijn om het bedrijf te verkopen, maar tot op heden ‘zijn we er niet in geslaagd een oplossing te vinden die voorkomt dat de Russische staat mogelijk verder profiteert en die onze mensen beschermt’.



De derde optie is om het bedrijf te laten draaien met de strikte beperkingen die al zijn ingevoerd. ‘Voor alle duidelijkheid: geen van deze opties is wenselijk. Desalniettemin zijn we van mening dat de derde de beste optie blijft, zowel om te voorkomen dat ons bedrijf direct of indirect in handen van de Russische staat terechtkomt, als om onze mensen te helpen beschermen.’