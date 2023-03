‘Oekraïne gebruikt strijd rond Bachmoet om zoveel mogelijk Russen uit te schakelen’

Oekraïne zegt de zwaarste winter in zijn geschiedenis te hebben overleefd. ‘Het was koud en donker, maar wij waren niet te breken’, schrijft buitenlandminister Dmitro Koeleba woensdag op de eerste dag van de Oekraïense lente. Heeft hij gelijk?

Het voorjaar begint in Oekraïne ieder jaar officieel op 1 maart. Met het ingaan van de lente heeft de Russische president Vladimir Poetin volgens Koeleba een volgende ‘grote nederlaag’ geleden. Oud-commandant der Landstrijdkrachten Mart de Kruif noemt de woorden van de Oekraïense buitenlandminister ‘zeker geen grootspraak.’ ,,We moeten niet vergeten dat de bevolking zwaar op de proef is gesteld.”

,,Rusland bestookte maandenlang de energiefaciliteiten”, vervolgt De Kruif. ,,Grote delen van het land zaten daardoor regelmatig zonder stroom, gas en warm water. IJskoud hadden ze het. Maar, heel belangrijk, het moreel is niet gebroken. Dat zie je ook aan het front. Het Oekraïense leger heeft na zijn offensief van afgelopen zomer nauwelijks terrein verloren. Alleen bij Bachmoet, maar dat is een verhaal apart. Je kunt gerust stellen dat de vastberadenheid om de Russen tegen te houden alleen maar groter is geworden.’’

Ook de Europese Unie is volgens minister Koeleba deel van de Oekraïense overwinning. Europa is volgens hem niet bevroren zonder Russisch gas, ondanks dat Moskou dacht dat de EU niet zonder zou kunnen. ,,Een advies aan Rusland: stik in je gas en stik in je raketten.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Land verandert in modderpoel

Het warmere voorjaarsweer heeft ook invloed op het strijdtoneel. Over bevroren grond kunnen troepen en wagens makkelijker bewegen. Als de dooi intreedt en het regent, kan het land in een modderpoel veranderen. Persbureau Reuters zag de afgelopen dagen al meerdere militaire voertuigen in de buurt van Bachmoet vastzitten in de modder.

De Kruif stelt dat de strijd om Bachmoet een grote invloed heeft op het vervolg van de oorlog. ,,Velen vragen zich af waarom Oekraïne zo lang strijd blijft leveren om deze stad. De plek heeft strategisch nauwelijks belang en de Russen hebben inmiddels een groot deel in handen. Dat ze blijven doorgaan dient maar één doel: zoveel mogelijk Russische slachtoffers maken. Ze willen de vijand uitdunnen, zodat ze niet in andere gebieden kunnen toeslaan. Elke dag dat Bachmoet niet valt, is winst voor Oekraïne. Wel moeten ze uitkijken dat de soldaten niet ingesloten raken, zoals bij het Azovstal-complex in Marioepol gebeurde.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tienduizenden doden in en rond Bachmoet

De slag om Bachmoet is een van de bloedigste van deze oorlog. Alleen al aan Russische zijde zouden volgens Westerse inlichtingendiensten 50.000 doden zijn gevallen. Hoeveel Oekraïense militairen het leven lieten, is niet bekend, maar het moeten er duizenden zijn. De Russen zouden in acht maanden tijd 32 kilometer zijn opgeschoven.

De tijd die Oekraïne door de slag om Bachmoet ‘koopt’, hebben ze volgens de oud-commandant hard nodig om het voorjaarsoffensief voor te bereiden. ,,Oekraïne kan op korte termijn de Leopard 2-tanks en pantservoertuigen inzetten die door het Westen worden geleverd. Dat geeft het leger de extra slagkracht die ze nodig hebben om de Russen terug te dringen. Ik verwacht dat de strijd vooral in de regio Loehansk zal plaatsvinden, daar zijn drie Russische divisies actief. Komend voorjaar wordt een zeer intensieve periode van oorlog voeren. In de tussentijd hoopt Kiev vurig dat ze nog meer materieel krijgen, zoals de Leopard 1-tanks en F16's.’’

Volledig scherm Een oudere vrouw staat in haar achtertuin in Chasiv Yar, in de buurt van Bachmoet. De bloedige strijd om deze stad in het oosten van Oekraïne heeft al tienduizenden militairen en burgers het leven gekost. © AFP

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: