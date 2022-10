Oekraïners getraind in Nederland: 'Als ik nog leef na de oorlog is dat te danken aan wat ik hier heb geleerd’

Reportage Zij ontsnappen aan mobilisa­tie: ‘Ik heb niet getwijfeld, ik wil geen mensen doden’

Poetin had de mobilisatie nog niet aangekondigd of Andrey, een jonge poppenspeler uit Sint-Petersburg, had al een vlucht naar Istanboel geboekt. Toen bekend werd dat de Russische president een belangrijke toespraak zou gaan houden, wist hij dat hij snel moest handelen.

30 september