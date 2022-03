Oekraïners praten met koningspaar over oorlog: ‘Fijn dat ze echt meeleven’

Celstraf­fen voor oud-leden verboden pedovereni­ging Martijn

Twee oud-leden van de verboden pedofielenvereniging Martijn zijn dinsdag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot celstraffen van vier en zes maanden. Het duo zette jarenlang de pedoclub voort, terwijl de Hoge Raad die al in 2014 als illegaal had bestempeld.

