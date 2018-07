Oeps! Foutje, bedankt: zwembad in Drenthe leeggelopen

Een zwembad in Drenthe is afgelopen weekend grotendeels leeggelopen als gevolg van een menselijke fout. Een medewerker had een klep open laten staan. Dat is nu weer bijgevuld waardoor er vandaag weer gezwommen kan worden.

Het Bosbad in Vledder gaat om half drie vanmiddag weer open. Het zwembadbestuur is blij. ,,Dit zijn voor ons topdagen waarop we zo'n 500 tot 1.000 bezoekers ontvangen", zegt voorzitter Arjan Mol tegen RTV Drenthe.

Klep

Het zwembad liep zaterdagnacht voor twee derde leeg doordat een medewerker per ongeluk een klep open had laten staan bij het spoelen van het bad. ,,Het betekende dat er in anderhalf uur 600 kuub water wegliep", vertelt Mol.

Hij werd op een verjaardagsfeestje gebeld dat het bad leeg was. ,,Ik ben direct weggegaan. Je gaat uit van het ergste: een lekkage in het bad. Maar ik kwam er al vrij snel achter dat dit niet het geval was."

Het had volgens hem veel slechter kunnen aflopen. ,,De fout werd relatief snel ontdekt doordat iemand toevallig nog even bij het bad moest zijn. Dat was nog niet helemaal leeggelopen."