Oeps: koningspaar vergeet anderhalve meter in Grieks restaurant

De foto werd genomen in een restaurant op het Griekse eiland Milos. Op de foto is nog te zien dat de koning in zijn rechterhand - coronabewust, zo lijkt het - een mondkapje draagt. RTL Nieuws vond het restaurant waar de foto is genomen en nam contact op. Een medewerker van het restaurant bevestigde dat de koning en koningin afgelopen week in het restaurant waren en dat de man op de foto één van de eigenaren is. ,,De foto was voor een privé fotoalbum”, zegt hij tegen RTL. En over het schenden van de coronaregels: ,,dat was een foutje.”