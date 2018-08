Offerfeest in Marokko houdt garnalenvissers thuis

Garnalenvissers hebben het advies gekregen vanaf volgende week twee weken lang hun boot in de haven te laten liggen. De reden daarvoor is het offerfeest in Marokko.

Het advies komt van de Nederlandse Vissersbond zelf. Die voorziet grote problemen als vissers gedurende de feestdagen in Marokko doorgaan met het opvissen van garnalen uit de Noordzee en de Waddenzee. 90 procent van de daar gevangen garnalen wordt in het Noord-Afrikaanse land gepeld. Door alle feestelijkheden ligt de productie tussen 13 en 26 augustus volledig stil. Alle opgeviste garnalen moeten de diepvries in, en dat geeft daarna een enorme mismatch tussen vraag en aanbod.

De problemen ontstaan dit jaar doordat na een slecht begin van het jaar juist nu enorme hoeveelheden garnalen uit de twee zeeën worden opgevist. Vermoedelijk zijn de grote vangsten een gevolg van het warme weer. Dat veroorzaakt veel algengroei, en daarmee veel voedsel voor de garnalen. Die kunnen zich daardoor flink voortplanten.

Beste pakhuis

In 2011 was er een vergelijkbare situatie. Garnalen werden massaal ingevroren en dat gaf volgens voorzitter Johan Nooitgedagt van de vissersbond nog maanden daarna een enorme verstoring van de balans tussen vraag en aanbod. ,,Dat is geen verantwoorde visserij. De zee is nog altijd het beste pakhuis voor de garnaal.''

Nooitgedagt kan de vissers niet dwingen niet uit te varen. Hij hoopt wel dat ze in het eigen belang gehoor geven aan de oproep van de vissersbond en tussen 13 en 26 augustus op vakantie gaan; of juist in die weken onderhoud aan hun schepen uitvoeren. ,,Maar elke oplossing is eigenlijk goed. Ze kunnen bijvoorbeeld ook korter vissen, of langere tussenpozen houden.''

Vakantie

De reacties die de Vissersbond tot nu toe ontving, zijn wisselend. Een deel van de vissers had het advies graag eerder gekregen. De vakantie en het onderhoud van schepen zijn al gepland.