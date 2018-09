Officiële herdenking van slachtoffers in Oss is op 8 oktober

VIDEO Inzameling na drama Oss gaat hard: 'We willen ook de machinist helpen'

15:59 Als vader van een dochter van drie die ook regelmatig in een Stint van het kinderdagverblijf zit, had hij het gevoel dat hij iets moest doen na het tragische ongeval in Oss. Maar dat zijn inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden zo'n succes zou worden had Nick Nietveld uit Almere totaal niet verwacht.