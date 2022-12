Ogen openhouden en afgaan op je onderbuikgevoel: zo ontdekken agenten ‘onzichtbare’ mishandeling

Sekswer­kers laten thuiswer­ken: volgens bordeelei­ge­naar Raymond is het ‘onveilig en absurd’

Sekswerkers krijgen in Nieuwegein meer ruimte om thuis te werken en ook in Utrecht willen politie en Openbaar Ministerie meedenken over de voorwaarden voor deze vorm van prostitutie. Raymond, eigenaar van onder meer het legale bordeel La Cloche in Utrecht, is daar faliekant tegen. ,,Dat vergroot alleen maar de kans op misstanden.’’

5 december